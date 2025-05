Gipfel, Seen, rauschende Bäche: Der Westweg wird 125 Jahre alt. Und das wird am 22. Mai im SWR Studio Freiburg gefeiert - mit Live-Talk und Filmvorführung.

Der Westweg ist der bekannteste Fernwanderweg im Schwarzwald und zählt zu den besten Trails in Deutschland. Er führt über 285 Kilometer durch Wälder, über Wiesen, Gipfel und Felsen, an Seen und Bächen vorbei von Pforzheim nach Basel. Vor genau 125 Jahren haben Philipp Bussemer und Julius Kaufmann die ersten Weg-Markierungen aufgestellt. Bis heute zeigt die rote Raute auf weißem Grund den Wanderinnen und Wanderern den Weg.

Filmermacherinnen live im SWR Studio Freiburg

Das SWR Studio Freiburg möchte das Jubiläum des beliebten Fernwanderwegs würdigen. Am 22. Mai 2025 um 19 Uhr gibt es im Schlossbergsaal eine interessante Gesprächsrunde mit Menschen, die über das Phänomen Westweg berichten können. Die Filmemacherin Kerstin Raddatz und die Journalistin Annette Krause erzählen von ihren Erfahrungen entlang der roten Raute, von den Recherchen für den Film "Expedition in die Heimat: Westweg-Wandern im Schwarzwald" und den Begegnungen bei den Dreharbeiten zwischen Pforzheim und Basel. Wegewart Patrick Schenk gibt Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit des Schwarzwaldvereins und die Liebe der Menschen zum Wandern im Schwarzwald. Und wir schalten auch direkt zum Westweg zu Klaus Gülker. Der frühere SWR4-Wanderreporter ("Raus mit Klaus") ist gerade auf Süd-Nord-Tour auf dem Westweg und hält Erlebnisse in seinem Reiseblog fest.

Zum Jubiläum hat die Landesschau Baden-Württemberg bereits einen Auszug aus dem SWR-Film über den Westweg gezeigt:

125 Jahre Westweg: Talk und Film 125 Jahre Westweg - Talk und Film im SWR Studio Freiburg, Kartäuserstraße 45, Freiburg. Am 22. Mai 2025 um 19 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. SWR-Redakteurin Marion Eiche moderiert den Talk.

Mit Rangerin und Fernwanderin auf dem Westweg unterwegs

Im Anschluss an den Talk zeigen wir den SWR-Film über den Westweg. SWR-Moderatorin Annette Krause ist dabei auf Wandertour und entdeckt die vielfältige Natur. Sie startet am Latschigfelsen mit spektakulärem Blick über das Murgtal (Kreis Rastatt) und zieht Richtung Süden durch den Schwarzwald. Mit Naturpark-Rangerin Nadine Berger erkundet sie das Naturschutzgebiet Schliffkopf (Kreis Freudenstadt). Unterwegs trifft sie auch Fernwanderin Nina Rühlig, die den Weg mit Rucksack und Zelt in elf Etappen bewältigt hat. Annette Krause erfährt viel über die Geschichte des Westwegs und entdeckt weitere Highlights der Tour: den Wasserfallweg bei Todtnau (Kreis Lörrach) und die Hängebrücke "Blackforestline".