100 Jahre Donaueschinger Musiktage mit Jubiläumsprogramm

In Donaueschingen wird in diesem Jahr ein ganz besonderer Festakt für das älteste und erfolgreichste Musikfestival für Neue Musik veranstaltet. Denn es findet zum 100. Mal statt.

Was sich für Laien anhört, als stimme das SWR Symphonieorchester gerade noch seine Instrumente, stößt bei Liebhaberinnen und Liebhabern für Neue Musik auf große Begeisterung. Diese reisen zum Jubiläum der Musiktage aus der ganzen Welt an: ausgerechnet ins beschauliche Donaueschingen.

Donaueschingen ganz groß

Dass das populärste Musikfestival für Neue Musik nicht irgendwo in einer kulturellen Großstadt beheimatet ist, hänge in erster Linie damit zusammen, dass es das älteste Festival dieser Art sei, so Björn Gottstein, seit 2015 künstlerischer Leiter der Musiktage. Alles andere lasse sich nur durch die glückliche Auswahl seiner Vorgänger erklären. Sie hätten über all die Jahre immer wieder großartige Komponisten eingeladen, die dann ebenso großartige Werke uraufgeführt hätten.

"Das kann man vorher nicht wissen: Wenn Sie ein Werk in Auftrag geben, dann wissen Sie nicht, was Sie bekommen.“

Doch auch ohne fundierte Kenntnisse könne man bis zum 17.10. in Donaueschingen einiges erleben, verspricht Gottstein, der für das Programm und die Organisation zuständig ist. Doch was darf man als Laie von dem Festival erwarten?

"Da werden einem schon auch ein bisschen die Ohren umgekrempelt. Das heißt, man muss sich auf etwas ganz Neues und manchmal auch Schräges einlassen. Wenn man aber genau das tut, dann wird man belohnt mit Hörräumen und Klangräumen, die man so noch nicht erlebt hat.“

Björn Gottstein ist seit 2015 künstlerischer Leiter der Donaueschinger Musiktage SWR Samantha Happ

Insgesamt 24 Konzerte mit 27 Uraufführungen werden bis Sonntag bei den Musiktagen aufgeführt, dazu zahlreiche kostenlose Ausstellungen und Klanginstallationen in der ganzen Stadt. Wie etwa zum Rauschen der Donau, die in der Stadt ihren Ursprung hat. Ebenfalls ihren Ursprung beziehungsweise ihre Uraufführung hatten bei den Musiktagen bereits viele Stücke, die anschließend Geschichte geschrieben haben.

"Es sind einige der Meisterwerke des 20. Jahrhunderts hier zur Uraufführung gekommen. Man denke zum Beispiel an die Stücke von György Ligeti, die hinterher auch in dem Film 2001 von Stanley Kubrick im Soundtrack vertreten waren.“

Interpretationen aus fernen Ländern zum Jubiläumsjahr

Keine Odysee durch den Weltraum, sondern eine Reise durch andere Länder und Kulturen: Unter dem Motto „Donaueschingen global“ kommen in diesem Jahr ganz besondere Interpretationen neuer Musik aus fernen Ländern auf die Bühne, von denen man zuvor gar nichts geahnt hatte.

Das Projekt "Donaueschingen global"

"Donaueschingen global" ist ein großes Projekt, das Björn Gottstein in seinen sieben Jahren als künstlerischer Leiter umgesetzt hat. Sein Ziel war es, mehr Diversifizierung in die Musiktage zu bringen. Eigens dazu reiste ein Team aus Expertinnen und Experten in die verschiedensten Länder und Regionen der Welt, wo sie neue Ausprägungen von Neuer Musik entdeckt und mit nach Donaueschingen gebracht haben. Auch die Künstlerinnen und Künstler dieser Werke werden in diesem Jahr auf den Bühnen zu sehen sein. Außerdem war es ihm ein großes Anliegen, mehr Komponistinnen auf die bisher eher von Männern dominierten Bühnen zu bringen.

Eine Reise durch 100 Jahre Musiktage

Es gab viele Höhen und Tiefen in den letzten 100 Jahren. Rückblickend schaue Gottstein natürlich lieber auf die Höhepunkte, auf die vielen wunderbaren Uraufführungen von Werken, von denen einige heute zu den großen Meisterwerken des 20. Jahrhundert zählen. Weniger glorreich waren die Musiktage dagegen während der HItler-Diktatur.

"In der Nazi-Zeit wurde das Festival von Propaganda überlagert. Man hat völkische Musik aufgeführt – eine sehr traurige und düstere Zeit für das Festival.“

Die Musiktage und die Corona-Pandemie

In die Reihe der Tiefpunkte des Festivals reihe sich auch die Corona-Pandemie ein. Letztes Jahr mussten die Musiktage deswegen ausfallen. Die Orchesterbesetzungen in diesem Jahr seien etwas kleiner als sonst, so der künstlerische Leiter. Denn es war damit zu rechnen, auf den Bühnen Abstand halten zu müssen.

Großer Festakt zur Eröffnung

Eröffnet wird der Festakt zum 100. Bestehen mit dem dritten Streichquartett von Komponist Paul Hindemith. Dem Quartett, das damals Hindemiths Stück spielen sollte, sei seine Komposition zu schwer gewesen. Deswegen habe er einfach ein eigenes gegründet, in dem er selbst die Bratsche spielte.

"Das 3. Streichquartett von Paul Hindemith ist eines der allerersten Werke, die in Donaueschingen uraufgeführt worden sind, vor 100 Jahren, und es ist ein großartiges Stück Musik.“

Der Klarinettist und Weggefährte Prof. Philipp Dreisbach erinnerte sich in einem Interview von 1995 noch ganz genau an die ersten Musiktage in Donaueschingen. "Ich war im ersten Jahr, als in Donaueschingen die Musikfeste gegründet wurden, unter dem Fürsten Max Egon und da war Hindemith dann auch maßgeblich mit beteiligt. Und ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass die Donaueschinger Musikfeste, zu den schönsten Musikfesten gehören, die ich erlebt habe", so der Zeitzeuge 1995.

100 Jahre und das Ende für Björn Gottstein

Mit dem Jubiläumsjahr endet nach sieben Jahren auch für Björn Gottstein die Zeit als künstlerischer Leiter der Musiktage. Wichtiger noch als die Vergangenheit ist die Zukunft des Festivals für Neue Musik und die legt er nun zuversichtlich in die Hände seiner Nachfolgerin, Lydia Rilling.