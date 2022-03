Bergwacht Schwarzwald: Start ins Jubiläumsjahr mit Geldsorgen

Am 19. März 1922 gründeten Mitglieder des Schwarzwaldvereins in Freiburg die Bergwacht. Heute sind rund 650 ehrenamtliche Bergretter gefragter denn je. Und haben dennoch Geldsorgen.

Am Anfang stand der Tod: Lederne Haut, eingefallene Wangen, löchrige zerfetzte Kleidung - ein lebloser Körper liegt auf einer Bahre aus Ästen. Erst nach Monaten wurde der Leichnam eines Wanderers aus dem Zastlertal bei Freiburg geborgen - fotografiert 1923. Ein Jahr nach der Gründung der Bergwacht Schwarzwald also. Es markiert den Beginn der Bergrettung.

Es ist der erste Einsatz in dieser Form. Denn eigentlich wurde der "Verein Bergwacht" gegründet, um die Sitten und Formen in den Bergen zu wahren und die Natur zu schützen. So steht es in der Satzung. Aber sehr schnell merkten die selbsternannten Sittenwächter, dass Rettung die eigentliche Aufgabe darstellt. Dennoch: Bis in die siebziger Jahre hinein gab es im Sommer immer wieder sogenannte "Naturstreifen", erzählt Zeitzeuge Eugen Brenner. Der 92-Jährige ist 1949 in die Bergwacht eingetreten.

"Man hat aufgepasst und wenn man zum Beispiel jemanden im trockenen Wald beim Rauchen erwischt hat, dann hat man ihn angesprochen und gehofft, dass er Verständnis hat."

Heute überwiegt die Bergrettung und ist zu einer Aufgabe geworden, die die hauptamtlichen und zahlreichen ehrenamtlichen Bergwächter voll und ganz in Anspruch nimmt. Zumal die Einsätze immer häufiger und immer komplexer werden, wie der derzeitige Landesvorsitzende Adrian Probst erzählt: "Wir haben aber dazu auch noch die Herausforderung der Finanzierung des laufenden Betriebs."

Bergwacht lebt von Spenden und eigenem Engagement

So ist die Bergwacht bis heute chronisch unterfinanziert und auf Spenden angewiesen. Ihre persönliche Ausrüstung etwa müssen die ehrenamtlichen Retterinnen und Retter immer noch aus eigener Tasche bezahlen.

Immerhin hat die Bergwacht mit Hilfe des Landes jetzt viel Geld in neue Technik investiert. Zum Beispiel in sogenannte ATVs - eine Art Quad mit Raupenantrieb. Diese sind im Schnee wie auch auf anderen Böden einsetzbar. So kommt die Bergwacht auch in schwierigem Gelände schneller vorwärts.

V.l.n.r.: Dieter Burkhardt, Ehrenmitglied; Frank Kühnel, Ehrenmitglied und ehem. Landesvorsitzender; Adrian Probst, Landesvorsitzender, Lutz Scherer, Geschäftsführer der Bergwacht Schwarzwald SWR Andreas Waetzel

Teure Neubauprojekte in Hinterzarten und am Feldberg

Die größten Projekte sind derzeit der Neubau der Bergrettungswache Hinterzarten sowie ein Erweiterungsbau an der bestehenden Wache Hebelhof auf dem Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Das neue Gebäude in Hinterzarten soll in der Nähe des Bahnhofs entstehen und rund 1,4 Millionen Euro kosten. Gut die Hälfte davon übernimmt das Land, den Rest muss die Bergwacht aus Eigenmitteln stemmen. Ein Kraftakt. Der Spatenstich in Hinterzarten soll im ersten Halbjahr 2022 erfolgen, Ende 2023 könnte das Gebäude bezugsfertig sein.

Hoffen auf Fördergelder des Landes

Bei der Erweiterung der Bergrettungswache auf dem Feldberg ist man noch nicht ganz so weit. Hier sind die Fördermittel für das 1,7-Millionen-Euro- Projekt noch nicht bewilligt. Die Bergwacht hofft auf umfangreiche Unterstützung durch das Land. Der Bau könnte im kommenden Jahr beginnen. Von der Wache am Feldberg aus werden die meisten Einsätze der Bergwacht Schwarzwald geleistet.

Der geplante Neubau der Bergrettungswache in Hinterzarten. Architekturbüro Sennrich & Schneider

Viele Bergrettungswachen müssen dringend modernisiert werden

Auch andere Bergrettungswachen im Schwarzwald müssen dringend modernisiert werden. Vieles wird von den Ortsgruppen in Eigenleistung erbracht, aber der finanzielle Aufwand ist dennoch enorm. Die Bergwacht ist daher dringend auf das Engagement von Sponsoren, Spendern und Fördermitgliedern angewiesen.

Urgestein Eugen Brenner musste damals, in den 60-er und 70-er Jahren, alles zu Fuß oder auf Skiern bewältigen. Einen Motorschlitten gab es noch nicht, Verletzte wurden mit dem berühmten Bergwachtschlitten "Ackja" abtransportiert. Der war am Anfang aus Holz und sehr schwer. Nicht einmal Funk gab es. So wurde die ein oder andere Rettung damals zum Wettlauf mit der Zeit.