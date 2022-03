Fünf Multimedia-Reportagen: 100 Jahre Bergwacht im Schwarzwald

100 Jahre Bergwacht Schwarzwald: Regionales neu erzählt

Wie kann innovativer Online-Journalismus im Regionalen aussehen? Mit dieser Frage ist das Projekt "Bergwacht Schwarzwald" im Studio Freiburg ins Rollen gekommen. 80 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer rufen unsere Inhalte über das Smartphone ab. Deshalb haben wir uns für eine Umsetzung mit "Pageflow Next" entschieden, die weiterentwickelte Version der Programms "Pageflow" zum Erstellen von Online-Reportagen. Mit "Pageflow Next" können Inhalte optimiert für das Smartphone aufgearbeitet werden. Haben Ihnen die Reportagen gefallen und/oder haben Sie Anmerkungen? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie uns an studio.freiburg@swr.de mit dem Betreff "Bergwacht".