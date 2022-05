Frettchen auf Rattenjagd im Elsass

per Mail teilen

Ratten sind intelligent und in der Regel für den Menschen ungefährlich - trotzdem wollen die meisten sie loswerden. Im elsässischen Mulhouse jagen jetzt Frettchen die Nager.

Frettchen extra für Rattenjagd trainiert

Die Ratten sind in Mulhouse selbst tagsüber unterwegs. Doch zwei Frettchen kommen ihnen jetzt in ihren Löchern und Bauten auf die Schliche. Sie wurden von einer elsässischen Spezialfirma extra dafür trainiert. Beide Frettchen stammen aus einer Zucht in Belgien.

Die Jagd ist sehr aufwändig, sagt Kammerjäger Quentin Keifflin. Die Frettchen schlüpfen in die Rattenlöcher und suchen jeden einzelnen Gang unter der Erde ab. "Je nach Auftrag und Fläche kann das bis zu einen Tag dauern", so Keifflin. Die Kammerjäger sammeln die Nager in einem Eimer. Später werden sie mit Kohlendioxid eingeschläfert.

Schon über 100 Ratten gefangen

Nach einer Pilotphase von fast drei Monaten ist die Bilanz positiv: Über 100 Ratten wurden so bereits eingefangen. Das sind doppelt so viele wie sonst und alles ohne schädliches Rattengift. Das Interesse wächst an den Kammerjägern mit ihren Frettchen. "Wir haben täglich 15 Prozent mehr Anrufe", sagt Kammerjäger Nicolas Dieval.

