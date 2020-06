per Mail teilen

Drogenabhängige in Corona-Zeiten besonders gefährdet

Zum Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch am Freitag haben die Suchthilfen im Land auf ihre Herausforderungen in der Corona-Pandemie hingewiesen. Drogensüchtige seien in Krisenzeiten besonders gefährdet.