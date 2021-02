per Mail teilen

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat laut Medienberichten ein Ermittlungsverfahren gegen den baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Heinrich Fiechtner (parteilos) eingeleitet. Ihm wird vorgeworfen, öffentlich zu Straftaten angestiftet zu haben. Das geht aus Recherchen der Stuttgarter Zeitung hervor. Ermittelt wird wegen eines Videos, das Fiechtner wenige Tage nach der Erstürmung des Kapitols in der US-Hauptstadt Washington durch Anhänger von Präsident Donald Trump auf Twitter veröffentlicht hatte. Darin bezog der Abgeordnete aus dem Plenarsaal des baden-württembergischen Landtags heraus Stellung zu den Ereignissen in Washington. "Wenn der Bogen überspannt wird, müssen die Bürger die Gesetzesbrecher, die Verfassungsbrecher, vertreiben", so der Abgeordnete, "dann gilt es vielleicht, ernst zu machen mit den Parlamenten." Im Nachgang hatten mehrere Personen Strafanzeige gegen Fiechtner erstattet. Fiechtner sitzt seit seinem Austritt aus der AfD-Fraktion im Jahr 2017 als parteiloser Abgeordneter im Landtag.