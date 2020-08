per Mail teilen

In Berlin demonstrieren am Samstag Tausende Kritiker gegen die Corona-Verordnungen, darunter auch Vertreter der Stuttgarter Initiative "Querdenken 711". Auffällig sind bislang viele Verstöße gegen die Abstands- und Mundschutzvorgaben.

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in Berlin zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen versammelt. Trotz steigender Infektionszahlen machen sie sich für ein Ende aller Auflagen stark.

Allein auf der Straße des 17. Juni, bei der ein Bündnis "Das Ende der Pandemie" und einen "Tag der Freiheit" feiern will, seien bereits zum Auftakt des Protestmarschs etwa 10.000 Teilnehmer gezählt worden. Die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 will dort am Nachmittag ihre Abschlusskundgebung stattfinden lassen.

Bundesweite Mobilisierung

Ihren Unmut über die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus machten die Menschen mit Trillerpfeifen und Rufen nach "Freiheit" oder "Widerstand" Luft. Auch Parolen wie "Die größte Verschwörungstheorie ist die Corona-Pandemie" waren zu hören.

Die Polizei werde mit rund 1.500 Beamten im Einsatz sein, sagte im Vorfeld Innensenator Andreas Geisel (SPD) im rbb-Inforadio. Den Behörden zufolge hatten auch verschiedene Neonaziorganisationen zur Teilnahme aufgerufen. Für die Demonstration der Corona-Kritiker wurde bundesweit mobilisiert, die Menschen würden "mit Bussen aus Baden-Württemberg anfahren", so der SPD-Politiker.

Insgesamt 80 Versammlungen zu verschiedenen Anliegen sind angemeldet, darunter acht Gegendemonstrationen. Dort lautet das Motto: "Abstand halten gegen rechts".

Abstand und Mund-Nasen-Schutz kaum eingehalten

Zu den Auflagen gehöre, die Abstandregeln einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das werde die Polizei durchsetzen. Dabei würden die Beamten in angemessener Weise vorgehen, hatte der Innensenator angekündigt: "Wir werden nicht solche Veranstaltungen auflösen können, weil der Mund-Nasen-Schutz nicht getragen worden ist." Wer aber die Auflagen verletze - vor allen Dingen vonseiten der Organisatoren - werde mit Konsequenzen zu rechnen haben. Dazu gehörten auch Bußgelder.

Da es bei einer Versammlung in der Straße #UnterdenLinden inzwischen ziemlich voll geworden ist, weisen unsere Kolleginnen & Kollegen nun verstärkt auf die Einhaltung der notwendigen Abstände hin. #b0108 Polizei Berlin Einsatz, Twitter, 1.8.2020, 11:24 Uhr

Auf dem Boulevard Unter den Linden standen die Demonstranten dicht gedrängt. Auf Abstandsregeln wurde dabei weitgehend nicht geachtet. Zudem trugen kaum Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz.