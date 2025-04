Warum dieser Stuttgarter zu den besten Lehrern Deutschlands gehört

Mit dem Deutschen Lehrkräfte-Preis werden jedes Jahr die besten Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen und innovativer Unterricht ausgezeichnet. Einige der Preise gingen auch an Schulen in Baden-Württemberg. Zum Beispiel an das Königin Katharinen Stift in Stuttgart. Dort haben die Schülerinnen und Schüler sich mit ihren Stimmen durchgesetzt - unter mehreren Tausend Vorschlägen in ganz Deutschland hat ihr Lieblings-Mathe und Physik-Lehrer gewonnen: Werner Fick.