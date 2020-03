Coronavirus: 80-Jähriger aus Kirchheim stirbt in Klinik

Zweiter Todesfall in Baden-Württemberg im Zusammenhang mit Corona. Ein 80-jähriger Mann aus Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag in einer Klinik gestorben.