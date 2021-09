Sexarbeitskongress in Stuttgart: Aufklärung und Diskussionen

Aufklären statt ausgrenzen: Unter diesem Motto steht ein Kongress der Sexarbeitenden in Stuttgart. Am Freitag ist auch die interessierte Öffentlichkeit zugelassen.

Am zweiten Tag des Sexarbeitskongresses in der Stuttgarter Liederhalle geht es den Veranstaltern am Freitag darum, die Gespräche und das politische Handeln in Bezug auf Sexarbeit zu versachlichen. Es soll über die Lebenswirklichkeit in der Branche gesprochen und aufgeklärt werden über die Situation der Sexarbeitenden in der Region Stuttgart. Mit dabei: Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Beratungsstellen sowie Bordellbetreiber, Sexarbeitende und auch interessierte Privatpersonen.

Forderung nach Anerkennung der Sexarbeit

Nicole Schulze vom Bundesverband für sexuelle und erotische Dienstleistungen berichtet von ihrer Arbeit als Prostitutierte auf der Straße. "Ich zahle Steuern wie jeder andere", sagt sie und fordert gleiche Anerkennung für ihre Arbeit.

Kritik von einer Aussteigerin

Schulzes ehemalige Kollegin Marie Merklinger ist ebenfalls in die Liederhalle gekommen und kritisiert, dass klarer werden müsse, dass für die meisten die Sexarbeit nur der letzte Ausweg sei, um Geld zu verdienen. Meist profitierten andere von ihrer Arbeit - von Bordellbetreibern bis zu Schleusern, die arme Frauen aus Osteuropa holen. Hinter der Konferenz stehen ihrer Ansicht nach nur Vertreter aus dem Luxusbereich der Branche: "Die verdienen in einer Nacht 3000 Euro. Das sind aber nicht die, die die Last in der Prostitution tragen."

Verbot von Sexkauf in der Diskussion

Bei dem Kongress soll es darum gehen, falsche Vorstellungen von Sexarbeitenden abzubauen, deren Stigmatisierung zu bekämpfen und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Im Fokus steht dabei auch das sogenannte "Nordische Modell". In Schweden ist der Sexkauf seit 1999 verboten und Freier und Bordellbetreiber werden kriminalisiert, nicht aber die Sexarbeitenden.