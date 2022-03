Zweite Tarifrunde im Einzelhandel endet ergebnislos

Die zweite Tarif-Verhandlungsrunde für die knapp eine halbe Millionen Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg ist am Donnerstag in Stuttgart-Zuffenhausen ergebnislos beendet worden. Die Arbeitgeber legten auch in dieser Verhandlungsrunde kein Angebot vor. Der Austausch über mögliche Lösungsansätze sei ohne nennenswerten Erfolg geblieben, erklärte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend. Sie fordert weiter weiterhin eine Lohn- oder Gehaltssteigerung von 4,5 Prozent plus 45 Euro und für Azubis eine Anhebung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro monatlich. Die Arbeitgeber forderten, zunächst über „differenzierte“ Tarifregelungen zu sprechen, um von der Pandemie betroffene Unternehmen nicht zusätzlich zu belasten.