Elliott Carlton Hines (links) begeistert in seiner Rolle als Kasperl in "Der Räuber Hotzenplotz" an der Stuttgarter Oper. Im Gespräch mit Moderator Tom Hörner (rechts) erklärt der gebürtige Texaner, dass er der Einzige war, der die Kultfigur des Kinderbuchautors Otfried Preußler nicht kannte. Aber er hat sie schnell lieben gelernt.