Die Stuttgarter Intensiv-Krankenpflegerin Christine Helbig hat am Dienstag die zweite Corona-Schutzimpfung bekommen. Vor gut drei Wochen war sie zum erstenmal geimpft worden.

Christine Helbig arbeitet auf der Corona-Isolierstation des Klinikums Stuttgart. Vor gut drei Wochen war sie die erste Person in Baden-Württemberg, die gegen das Coronavirus geimpft wurde. Am Dienstagnachmittag bekam sie die zweite Impfung und freute sich über den Blumenstrauß.

Erste Impfung gut vertragen

Glücklich nach der 2. Corona-Schutzimpfung in der Stuttgarter Liederhalle: Die Intensiv-Krankenpflegerin Christine Helbig. SWR

Die Spritzen mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer hat Christine Helbig bisher gut vertragen. Die erste Impfung sei total unproblematisch verlaufen, berichtete sie dem SWR. Am nächsten Tag sei sie nicht nur ohne Probleme zur Arbeit gegangen, sondern habe auch Sport gemacht. Auch ihr Mann habe die erste Impfung gut vertragen.

Impfstoff bleibt vorerst knapp

In den beiden zentralen Impfzentren in Stuttgart bekommen die Menschen seit dieser Woche die zweite Impfung. Doch die Lieferungen mit Impfstoff sind knapp. Täglich werden in der Stuttgarter Liederhalle rund 1.000 Menschen geimpft. Bei voller Auslastung wären 2.500 Impfungen pro Tag möglich. Auch die Kreisimpfzentren, die am Freitag in Baden-Württemberg an den Start gehen, können zunächst nur Wenige impfen.