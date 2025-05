Ein zweijähriger Junge ist nach einem Verkehrsunfall im Kreis Göppingen gestorben. Er war am Sonntag mit seinem ebenfalls schwer verletzten Vater in die Klinik geflogen worden.

Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Heiningen und Bezgenriet (beide Kreis Göppingen) ist ein zweijähriger Junge am Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Er war am Sonntag nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Am Mittwoch sei er seinen schlimmen Verletzungen erlegen, so die Polizei. Sein 40-jähriger Vater und der Junge waren in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Auch der Vater musste per Hubschrauber in die Klinik gebracht werden.

Unfallverursacherin ebenfalls schwer verletzt

Eine 18-Jährige war am Sonntag mit ihrem Auto in einer leichten Rechtskurve in den

Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen des 40-Jährigen kollidiert, wie

ein Polizeisprecher sagte. Auch die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt, so die Polizei.