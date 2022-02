Zwei weitere Gemeinden in Stuttgarter Fluglärmkommission

Die Gemeinden Altbach und Deizisau (Kreis Esslingen) werden als neue Mitglieder in die Fluglärmkommission des Flughafen Stuttgarts berufen. Das teilte das Landesverkehrsministerium am Montag mit. Hintergrund ist die Diskussion über eine geplante neue Abflugroute am Flughafen. Verschiedene Gemeinden hatten deshalb eine Aufnahme in die Fluglärmkommission beantragt. Laut Verkehrsministerium ist die Zahl der Mitglieder der Fluglärmkommission aber gesetzlich beschränkt. Deshalb hätten Nürtingen, Wolfschlugen, Plochingen, Aichtal und Waldenbuch nicht als neue Mitglieder berufen werden können. Bei Themen wie die umstrittene neue Flugroute kann ihnen aber ein Gastrecht gewährt werden. Mehrere Bürgerinitiativen wollen die Änderung der Flugroute verhindern.