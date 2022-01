Zwei Tote in Wernau entdeckt

In einem Wohnhaus in Wernau (Kreis Esslingen) sind am Donnerstag zwei Menschen tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Haus in Wernau wurden zwei Tote gefunden. Süddeutsche Mediengesellschaft Die beiden Toten - ein Mann und eine Frau - wurden in einem Mehrfamilienhaus in einem Wohngebiet in Wernau entdeckt. Gegen 11 Uhr hatte ein Angehöriger über Notruf die Rettungskräfte alarmiert. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nicht mehr helfen. Es handele sich um eine 89-jährige Frau und einen 85-jährigen Mann, teilte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Reutlingen mit. Tote noch nicht identifiziert Über die mögliche Todesursache könnten noch keine Angaben gemacht werden. Sie seien noch völlig unklar, sagte der Sprecher dem SWR. Es gebe aber keine Anzeichen, dass jemand von außen etwas damit zu tun habe. Beamte der Spurensicherung sind vor Ort im Einsatz. Man stehe erst ganz am Anfang der Ermittlungen, so der Polizeisprecher.