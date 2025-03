per Mail teilen

Am Samstagabend kam es in Bad Cannstatt nahe der Porsche-Arena zu einem Unfall. Ein Auto erfasste eine Gruppe junger Frauen, die gerade die Straße überquerte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt wurden zwei Fußgängerinnen schwer und zwei weitere Fußgängerinnen leicht verletzt. Die vier Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren hatten am frühen Samstagabend die Mercedesstraße in der Nähe der Porsche Arena überquert. Laut Polizei geschah dies "mutmaßlich", als die Fußgängerampel rot zeigte.

Auto erfasst Fußgänger nahe Porsche-Arena

Dabei wurden sie von dem Auto eines 31-Jährigen erfasst, der in Richtung Talstraße unterwegs war. Zwei der Frauen erlitten erhebliche Verletzungen, die beiden anderen Frauen wurden leicht verletzt. Sanitäter brachten drei Frauen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei ihnen zu melden.