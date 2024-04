per Mail teilen

Bei einem Autounfall im Kreis Ludwigsburg sind in der Nacht auf Samstag zwei 19-Jährige schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein junger Mann zu schnell gefahren.

Ein 19-Jähriger war mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in der vergangenen Nacht auf der Königsstraße zwischen Tamm und Asperg (beide Kreis Ludwigsburg) unterwegs. Nach Angaben der Polizei überholte der junge Mann zunächst mit hoher Geschwindigkeit drei Fahrzeuge, dann kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Als Ursache geben die Ermittler nicht angepasste Geschwindigkeit an.

Umherfliegende Steine beschädigten parkendes Auto

Das Fahrzeug rammte eine Steinmauer, aus der sich mehrere Steinen lösten und mindestens ein parkendes Fahrzeug beschädigten. Das Auto des 19-Jährigen fiel auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird mit rund 50.000 Euro angegeben. Die Königsstraße zwischen Tamm und Asperg wurde für die Bergungsarbeiten vier Stunden lang gesperrt.