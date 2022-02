Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

per Mail teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B14 bei Herrenberg (Kreis Böblingen) sind zwei Menschen am Montag schwer verletzt worden. Laut Polizei ist ein 52 Jahre alter Autofahrer aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß der Wagen des Mannes demnach frontal mit dem Auto einer 58-Jährigen zusammen. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde ebenfalls schwer verletzt.