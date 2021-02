per Mail teilen

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der B295 bei Renningen (Kreis Böblingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das überholende Auto stieß am Sonntag Mittag frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. In beiden Pkw wurde jeweils der Fahrer eingeklemmt. Beide kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.