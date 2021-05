per Mail teilen

Thekla Walker (Grüne) wird Umweltministerin in Baden-Württemberg. Nicole Razavi (CDU) übernimmt das neue Ministerium für Wohnen und Landesentwicklung. Wer sind diese Politikerinnen?

Thekla Walker (Grüne) wird neue Umweltministerin in Baden-Württemberg. dpa Bildfunk picture alliance dpa Patrick Seeger

Thekla Walker (52) aus dem Wahlkreis Böblingen war von 2011 bis 2016 Landesvorsitzende der Grünen. Zuvor war sie ab 2009 Stadträtin in Stuttgart. Seit fünf Jahren sitzt sie für die Grünen im baden-württembergischen Landtag. Zuletzt war sie finanz- und tierpolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Nachfolgerin von Umweltminister Franz Untersteller

Walker hat in Tübingen Geschichte studiert und sich als Naturpädagogin ausbilden lassen. Als Staatssekretärin bekommt die 52-Jährige den bisherigen Bevollmächtigten beim Bund, Andre Baumann (Grüne), zur Seite gestellt. In der jüngeren Vergangenheit hat sie sich für kräftige Investitionen in der Erhalt von Bundes- und Landstraßen - zum Beispiel für die Sanierung der B295 im Kreis Böblingen -, Bildungsgerechtigkeit und innovative Wirtschaft, saubere Umwelt und Tierschutz, sowie für solide Finanzen eingesetzt.

Nicole Razavi (CDU) wird Ministerin für Wohnen und Landesentwicklung. dpa Bildfunk picture alliance dpa Marijan Murat

Neue Ministerin für Wohnen

Nicole Razavi (55) aus dem Wahlkreis Geislingen ist seit 2006 Mitglied des Landtags. Bei allen Wahlen hat sie jeweils das Direktmandat geholt. Zuletzt war sie verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion und Fraktionsvize. Razavi hat in Tübingen und Oxford Poltik, Anglistik und Sport studiert. Politisch aktiv ist sie schon lange. Seit 2011 gehört sie zum Landesvorstand der Christdemokraten. Sie hat sich eine Fortsetzung der grün-schwarzen Landesregierung gewünscht und einem Interview gesagt, sie wolle gestalten.

Hermann und Aras bleiben

Auch der bisherige Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat in seinem Wahlkreis Stuttgart II das Direktmandat geholt, er soll weiter Verkehrsminister bleiben. Außerdem gilt es als sicher, dass die grüne Landtagspräsidentin Muhterem Aras aus Stuttgart am Mittwoch auch wieder zur Neuen Präsidentin gewählt wird.