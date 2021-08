In der Stuttgarter Wilhelma sind zwei Brillenbären aus dem Frankfurter Zoo eingezogen. Die beiden Neuankömmlinge beleben die Bärenanlage, die nach der Renovierung verwaist war. Zunächst waren die beiden Bären seit April in Quarantäne in den Innenställen und wurden eingehenden Gesundheitschecks unterzogen. Inzwischen nutzen sie aktiv das neue vergrößerte Gelände, sagte Wilhelma Direktor Thomas Kölpin. Nachdem im November die beiden hochbetagten Bären gestorben waren, wurde die Anlage umgebaut. Obendrein unterstützt die Wilhelma ein Projekt zur Erhaltung der Lebensräume der Brillenbären in Südamerika, wo ihr Lebensraum immer begrenzter wird. Besondere Attraktion für Besucher und Bären sind der Rüttelbaum und die stabilen Hängematten für ein Nickerchen im Bärengehege.