Zwei Jahre nach der "Krawallnacht" – so geht es den Stuttgartern

Kaum ein Ereignis hat Stuttgart in den vergangenen Jahren so geprägt wie die "Krawallnacht" vom 21. Juni 2020. Wie sicher fühlen sich die Stuttgarter heute - zwei Jahre danach?

Erinnerungen an die Stuttgarter "Krawallnacht"

Kathi Serto gehört zu denjenigen, die die Stuttgarter Krawallnacht live erlebt haben. "Kriegszustände! Überall Polizei, überall Menschen, überall Wut.", sagt die Stuttgarterin dem SWR. "Ich hab mich halt für die Leute geschämt, dass man seiner eigenen Bevölkerung sowas antun kann."

Trotzdem fühlt sich Kathi Serto auch nach der Stuttgarter Krawallnacht sicher in der Landeshauptstadt. Dem Ausbau der Videoüberwachung steht sie gespalten gegenüber. Die Vorteile der Kameras konnte sie bei einer Auslandsreise beobachten. "Andererseits, wer will schon beim Nasepopeln erwischt werden?"

Kameraüberwachung in Stuttgart für mehr Sicherheit

Herr Mayer, der seinen Vornamen nicht nennen und auch nicht fotografiert werden möchte, ist in der Landeshauptstadt geboren und aufgewachsen. Was in der Stuttgarter "Krawallnacht" geschah, mache ihn immer noch fassungslos, sagt er dem SWR.

"Dass das hier im ruhigen Stuttgart so weit kommt, hätte ich nicht gedacht."

Herr Mayer hält Überwachungskameras für unbedingt notwendig. Insbesondere an öffentlichen Plätzen, an denen viele Menschen aufeinandertreffen. Dass die Videoaufnahmen nicht nur für die Aufklärung von Straftaten genutzt werden, hält er für ausgeschlossen. "Wieso sollte man das ausnutzen?" Der Vorteil hingegen liege klar auf der Hand. "Wenn da Leute Scheiben einschmeißen und man mit den Kameras nachverfolgen kann, wer das war, und ihn zur Rechenschaft ziehen kann, dann ist das sinnvoll."

Stuttgarter Image hat sich durch "Krawallnacht" geändert

"Es fühlt sich irgendwie anders an", sagt Aaron Stengle. Er selbst sei zwar in der "Krawallnacht" nicht in Stuttgart gewesen, habe die Bilder aus Berichten aber noch eindrücklich vor Augen.

Gründe und Wege um Überwachungskameras auszunutzen, fallen dem 21-jährigen Stengle ein. Ihn erinnern die Kameras an die Überwachung in China. "Lieber nehme ich ein paar Risiken in Kauf und hab dafür keine Überwachung."

Videoüberwachung gegen Unsicherheitsgefühl

Emely Krätschmer kann diese Position nicht teilen. Nachts fühlt sie sich in Stuttgart nicht überall sicher. "Es geschehen ja ständig Sachen", sagt die Studentin. Entsprechend aufgeschlossen steht sie Kameras gegenüber. Für Bedenken hat sie wenig Verständnis: "Klar da kann man wieder sagen Datenschutz. Aber in solchen Fällen (wie der "Krawallnacht") ist es unglaublich wichtig sowas zu haben."

Emely Krätschmers Kommilitonin Carina Haselmayr (im Bild rechts) teilt diese Auffassung voll und ganz. Menschen, die Steine werfen, müssen gefunden werden, meint sie. Trotzdem fühlt sich die Studentin sicher in Stuttgart.

Kritik an zuviel Polizeipräsenz

Jasmin Brockman fühlt sich durch die Polizei zwar sicher, aber auch ständig beobachtet. "Zum Beispiel Freitags und Samstags, ist die Stadt voll von Polizisten." Es seien aber auch viel mehr Jugendliche unterwegs, die gerne "Scheiße bauen", sagt sie.

Sie hat die Videoaufnahmen der "Krawallnacht" gesehen und Freunde von ihr seien auch an den Ausschreitungen beteiligt gewesen. Genaueres möchte sie nicht sagen. "Ich fand's halt dumm und unnötig. Man hätte da viel verhindern können", sagt die Stuttgarterin, zieht die Schultern bedauernd nach oben und ergänzt: "Was soll man machen?"