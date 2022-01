Trotz Personalausfällen: RKH Ludwigsburg sieht sich gerüstet

Am 27.1.2020 wurde der erste Corona-Infizierte in Deutschland gemeldet. Genau zwei Jahre später sind wir noch mitten in der Pandemie. Was bedeutet die Omikron-Welle für das RKH?

Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie erreicht die Omikron-Welle die Krankenhäuser. Das RKH Ludwigsburg betont, dass die Versorgung der Patienten sicher sei, auch wenn viel Personal ausfällt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Er war der erste in Deutschland: ein damals 33-jähriger Mann aus Bayern wurde am 27.1.2020 als Corona-Infizierter gemeldet. Er hatte sich bei einer Fortbildungsveranstaltung bei einer Kollegin aus China angesteckt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl noch keiner, wie unser Leben zwei Jahre später aussehen würde. Mit Masken und Hygienekonzept, mit blitzschnell entwickelten Impfstoffen - und noch immer mittendrin in der Pandemie, mitten in der Omikron-Welle. Covid-Patienten vor allem im "Normalbereich" Das RKH (Regionale Kliniken Holding)-Klinikum mit Sitz in Ludwigsburg hat am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz darüber informiert, wie sich die aktuelle Welle auf den Klinikbetrieb auswirkt. "Wir sind auch weiterhin vor der Welle, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf." Derzeit seien ausreichend Betten verfügbar, so der Ärztliche Direktor Stefan Weiß. "Aber auch da merken wir jetzt, dass wir die Talsohle durchschritten haben." Es kämen zunehmend Patienten, die aufgrund einer anderen Erkrankung oder Verletzung im Krankenhaus wären, die zusätzlich Corona-positiv sind. Für diese müssen gesonderte Bereiche geschaffen werden. "Das spiegelt wieder, dass wir vermehrt symptomarme oder symptomlose Verläufe der Omikron-Variante zu verzeichnen haben." Anstieg der Corona-Patienten auf Intensivstation in zwei Wochen? Auf den Intensivstationen des Klinikums sei die Auslastung durch Covid-Patienten aktuell niedrig, so Weiß. Mit dem Blick nach Großbritannien und dem dortigen Verlauf erwartet das RKH für Mitte Februar einen erneuten Anstieg. Derzeit bis zu 15 Prozent Personalausfälle Anfang Januar war die große Befürchtung, dass dem Klinikum erkranktes Personal besonders zu schaffen machen würde. Und tatsächlich: Im Januar wurden so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet wie noch nie. Zehn bis 15 Prozent des Personals würde derzeit krank ausfallen, so der Ärztliche Direktor und Intensiv-Koordinator Götz Geldner. Prof. Dr. Götz Geldner, Koordinator für intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patienten in Baden-Württemberg dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Weniger Personal ließe sich derzeit aber damit ausgleichen, dass die RKH-Kliniken mit etwa 70 Prozent ihrer Möglichkeiten fahren würden. "Die, die behandelt werden müssen, können im Moment behandelt werden." RKH testet Mitarbeiter täglich, genügend PCR-Tests vorhanden Das Personal der RKH Kliniken werde täglich getestet, betont Geschäftsführer Martin. So können Infizierte rausgenommen werden, bevor sie Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen oder Patientinnen und Patienten haben. Die aktuelle PCR-Teststrategie des Landes habe keine Auswirkungen auf den Klinikbetrieb, "weil wir das selber machen", so der Klinik-Chef. "Wir sind da autark." Kritik an PCR-Test-Strategie Bei der allgemeinen PCR-Teststrategie bezeichnete er es als Armutszeugnis, "dass wir eine Priorisierung bei PCRs machen müssen. Das ist auch eine mangelnde Planung. Wenn wir da beispielsweise nach Österreich schauen, die haben das hervorragend im Griff", mit einer bedeutend höheren Anzahl an täglichen Tests, findet Klinik-Geschäftsführer Martin.