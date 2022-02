Zwei Impfbusse ab dieser Woche wieder unterwegs

Im Landkreis Ludwigsburg fahren ab dieser Woche wieder zwei Impfbusse die Gemeinden an. In den Kreisimpfstützpunkten werden ab sofort auch Viert-Impfungen angeboten. Zwei Impfbusse sind von Montag bis Samstag in den Gemeinden des Landkreises unterwegs. Sie fahren gemäß eines Fahrplans, der auf der Homepage des Kreises Ludwigsburgs verzeichnet ist, die Gemeinden an. Unterdessen ist weiterhin Impfen mit und ohne Termin für Erwachsene an allen zwölf Kreisimpfstützpunkten möglich. So in Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Kornwestheim, Korntal-Münchingen, Oberriexingen, Ludwigsburg und Remseck. In Ludwigsburg wie Remseck werden auch Kinderimpfungen durchgeführt. Berechtigte können in den Kreisimpfstützpunkten auch ihre Viert-Impfungen erhalten.