per Mail teilen

Zwei Gemeinschaftsschulen in der Region, die Schickhardt-Gemeinschaftsschule Stuttgart und die Schule Innenstadt Esslingen, bekommen ab dem kommenden Schuljahr eine Oberstufe. Damit können Schüler dort künftig das Abitur ablegen. Die Gemeinschaftsschulen würden tolle Arbeit leisten und das Bildungsangebot in der Region stärken, so das Kultusministerium.