Zwei Frauen sterben bei Autounfall in Ludwigsburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstagabend in Ludwigsburg zwei junge Frauen gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass sich zwei Autofahrer ein Rennen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Schwieberdinger Straße in Richtung Autobahn A81 lieferten.