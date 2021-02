Für den Deutschen Brückenbaupreis sind sechs Bauwerke nominiert, darunter zwei aus der Region Stuttgart: Der Trumpf-Steg in Ditzingen und die Stuttgarter Holzbrücke an der Birkelspitze in Weinstadt. Auf der Webseite des des Brückenbaupreises sind nun Filme über die Brücken zu sehen. Der Preis wird am 8. März verliehen.