Bei dem Versuch, Missstände an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg abzustellen, wurde deren damalige Rektorin geschasst. Zu Unrecht, entschied ein Gericht. Sieht das die zweite Instanz auch so?

Der frühere Rektor und der Ex-Kanzler der Beamtenhochschule sollen Geld veruntreut haben (Archivbild). dpa Bildfunk Marijan Murat

Die Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg und ihre Folgen haben am Donnerstag gleich zwei Gerichte beschäftigt. Dabei ging es vor dem Landgericht Stuttgart um die umstrittene Vergabe von Extra-Zahlungen an Professoren. Auf der Anklagebank sitzen der frühere Rektor und der Ex-Kanzler sowie ein Professor wegen Untreue und Beihilfe dazu.

Früherer Kanzler weist Vorwürfe zurück

Der frühere Kanzler hat am Donnerstag vor dem Landgericht den Untreue-Vorwurf zurückgewiesen. Alle 13 betroffenen Professoren hätten die Zulagen zu Recht bekommen, so der 67-Jährige vor der Wirtschaftsstrafkammer. Sie seien Leistungsträger gewesen.

Diese Zusatz-Boni waren von der Nachfolgerin des Rektors, Claudia Stöckle, entdeckt und für rechtswidrig erklärt worden. Im Laufe des Kampfes gegen Versäumnisse an der Hochschule hatte sich Stöckle bei Teilen des Hochschulpersonals und beim Wissenschaftsministerium unbeliebt gemacht.

Mannheimer richtet äußert sich zugunsten von Ex-Rektorin Stöckle

Ihr Rauswurf durch das Ressort stand am Donnerstag im Mittelpunkt einer Berufungsverhandlung am Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim. Den Auftakt der Verhandlung über die Rechtmäßigkeit ihrer Abberufung kann die ehemalige Rektorin der Verwaltungshochschule Ludwigsburg als persönlichen Erfolg verzeichnen: Der Vorsitzende Richter Andreas Roth bezeichnete Claudia Stöckle vor dem Verwaltungsgerichtshof als Opfer einer Intrige der damaligen Kanzlerin der Hochschule. "Es gab disizipliar- und strafrechtlich relevantes Verhalten - aber nicht von Ihnen", sagte Roth am Donnerstag in Mannheim.

Roth äußerte sich in der Frage der Rechtmäßigkeit der Abberufung Stöckles durch Hochschulrat, Senat und Wissenschaftsministerium Anfang 2015 weniger klar. Nach dem Erfolg Stöckles vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart, das 2018 ihre Abberufung als rechtswidrig bewertet hatte, hatten Land und Hochschule Rechtsmittel eingelegt. Zum Thema Abwahl äußerte sich Roth nur so: Bei der Abstimmung hätten sich mehr als zwei Drittel gegen den Verbleib Stöckles an der Amtsspitze ausgesprochen. Er sprach von einem unübersehbaren Vertrauensverlust. Stöckle hatte moniert, dass die Gremien keine konkreten Gründe für ihre Abwahl publik gemacht hätten.

Stöckle war 2011 zur Leiterin an die Kaderschmiede für den Beamtennachwuchs des Landes gewählt worden. "Vorgefunden habe ich eine Haltung, nach der Eigeninteressen im Vordergrund standen, sowie fehlendes Rechtsverständnis und mangelnde Bereitschaft, Regeln einzuhalten."

Mindestens 411.000 Euro unberechtigte Extra-Zahlungen an Professoren

Hinsichtlich der öffentlichen Wahrnehmung und der juristischen und politischen Folgen waren aber die von Stöckles Vorgänger unmittelbar vor dessen Ausscheiden aus dem Amt vergebenen Zulagen an 13 Professoren am brisantesten. Laut Anklage seien so Zulagen in Höhe von 411.000 Euro gewährt worden - wenige Tage vor dem Ausscheiden des Rektors aus dem Dienst.

Stöckle hatte die Vorgänge erkannt und sich nach eigenen Angaben hilfesuchend an das Wissenschaftsministerium gewandt. Dieses habe trotz Rechtsaufsicht nicht reagiert, so Stöckle. Ministerin Theresia Bauer hatte sich später auf die Hochschulautonomie berufen. 2014 setzte die Grünen-Politikerin eine Kommission ein, die die Missstände an der Hochschule analysieren und zu deren Überwindung beitragen solle.

Zerwürfnis zwischen Ex-Rekorin und Wissenschaftsministerin

Auf Empfehlung in dem aus Stöckles Sicht manipulierten Kommissionsberichts wurde diese Anfang 2015 von Ministerium, Hochschulrat und Senat aus dem Amt gedrängt. Die Affäre hatte auch zu persönlichen Vorwürfen zwischen Stöckle und Bauer geführt. So bescheinigte Bauer ihrer Kontrahentin, sie habe bis zum Schluss nicht verstanden, was erforderlich sei, eine Hochschule gut zu führen. Stöckle, die heute in gehobener Position im Regierungspräsidium Stuttgart arbeitet, bezichtigt die Grünen-Politikerin im Zusammenhang mit der Kommission der Lüge.

Stuttgarter Landgericht: Prozess-Neustart nach Krankheitsunterbrechung

Im Jahr 2017 setzte der Landtag einen Untersuchungs-Ausschuss zur Zulagenaffäre ein, in dem die Opposition der Ministerin Missmanagement vorwarf. Die umstrittenen Gelder riefen auch die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf den Plan, deren Ermittlungen in den Stuttgarter Prozess mündeten. Anfangs waren mehr Beschuldigte in den Fall involviert. Zwölf durch Zulagen begünstigte Professoren stehen nicht vor dem Landgericht Stuttgart, weil sie Geldauflagen zwischen 20.000 und 26.000 Euro gezahlt haben.

Das erste Verfahren gegen die Angeklagten vor dem Stuttgarter Landgericht war im Januar wegen der Erkrankung eines Kammermitglieds geplatzt. Daher gibt es nun eine Neuauflage des Verfahrens und muss komplett neu verhandelt werden.