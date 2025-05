Der Zugverkehr zwischen Stuttgart und Tübingen wird von Freitagabend bis Montagfrüh durch eine Baustelle der Deutschen Bahn ausgebremst. Betroffen sind RE6, MEX 12 und MEX 18.

Zwischen Stuttgart und Tübingen wird der Zugverkehr von Freitagabend bis Montagfrüh gestört sein. Der Grund ist laut Eisenbahnunternehmen SWEG eine Baustelle der Deutschen Bahn, die zu einer Totalsperrung zwischen Wendlingen und Tübingen führt. In einer Mitteilung heißt es: "So müssen die Züge der Linie RE 6 (Stuttgart Hauptbahnhof - Tübingen Hauptbahnhof) auf dem gesamten Streckenverlauf entfallen. Zudem kommt es zum Teilausfall aller Züge der Linien MEX 12 (Heilbronn Hauptbahnhof - Tübingen Hauptbahnhof) und MEX 18 (Osterburken - Tübingen Hauptbahnhof) zwischen Plochingen und Tübingen Hauptbahnhof."

Ersatzverkehr mit Bussen

Wer trotzdem auf ÖPNV angewiesen ist, kann demnach auf Busse umsteigen, kündigt die SWEG in ihrer Mitteilung an: "So verkehrt jeweils eine Expressbus-Linie zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Tübingen Hauptbahnhof sowie zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Reutlingen Hauptbahnhof ohne Zwischenhalte im 15- bzw. 30-Minuten-Takt. Eine weitere Linie pendelt im Halbstundentakt zwischen Plochingen und Tübingen Hbf. und bedient dabei alle größeren Unterwegshalte. Zwei zusätzliche Buslinien fahren im Stundentakt zwischen Plochingen und Metzingen beziehungsweise Tübingen Hauptbahnhof und Bad Urach und halten an allen Haltepunkten - mit Ausnahme der Stationen Reutlingen-Sondelfingen sowie Bad Urach Ermsklinik."

Fahrgäste werden vom Verkehrsunternehmen aufgefordert, sich vor Beginn der Fahrt noch mal über die aktuelle Situation im Internet zu informieren.