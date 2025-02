Bauarbeiten: Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen Bietigheim-Bissingen und Stuttgart

Bahnreisende rund um Stuttgart brauchen in der Woche wieder Geduld. Denn eine kurzfristige Baustelle bremst den Zugverkehr für mehrere Tage aus.

Bahnfahrerinnen und -fahrer in der Region Stuttgart müssen seit Samstag wieder Einschränkungen hinnehmen. Grund sind kurzfristige Bauarbeiten, deretwegen die Ferngleise zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Stuttgart-Zuffenhausen komplett gesperrt sind. Das hat in den nächsten Tagen und an den drei folgenden Wochenenden im März Auswirkungen sowohl auf den Fernverkehr als auch den Regionalverkehr. Auch die S-Bahnen sind betroffen.

Regionalzüge werden über Esslingen umgeleitet

Wegen der Bauarbeiten fallen die Züge der Linien MEX 12 sowie MEX 17a & c bis auf wenige Ausnahmen zwischen Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) und dem Stuttgarter Hauptbahnhof aus. Das hat die SWEG Bahn Stuttgart GmbH mitgeteilt, die diese Linien betreibt. Außerdem werden die Züge der Linie MEX 18 zwischen Esslingen und Ludwigsburg umgeleitet. Deshalb entfallen die Halte Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart Hauptbahnhof. Um auf die S-Bahn umsteigen zu können, halten die Züge außerplanmäßig in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Fernverkehrszüge aus Karlsruhe fahren den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht an und halten zusätzlich in Esslingen.

S-Bahn fährt nur im Halbstundentakt

Außerdem verkehren die Linien S4 und S5 der S-Bahn Stuttgart während der Baumaßnahmen im genannten Streckenabschnitt im 30-Minuten-Takt. Auch auf den beiden Linien RE 1 und RE 8 gibt es Einschränkungen. Zwischen Bietigheim-Bissingen und dem Stuttgarter Hauptbahnhof fahren auch Busse als Ersatz (SEV).

Verbleibende Züge werden wohl sehr voll

Der Fahrgastbeauftragte des Landes Baden-Württemberg rechnet mit erheblichen Problemen. Er hat eine Reisewarnung ausgesprochen, weil er davon ausgeht, dass die verbleibenden Züge über Stuttgart vermutlich überfüllt sein werden. Die Bahnunternehmen verweisen auf die Online-Informationen bei der SWEG, der Bahn oder im DB-Navigator.