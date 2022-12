Zugausfälle in der Region Stuttgart

per Mail teilen

In der Region Stuttgart fallen derzeit etliche S-Bahnen und Regionalzüge aus. Grund sind zahlreiche Krankheitsfälle beim Personal.

Die S3 zwischen Backnang und Stuttgart-Vaihingen fuhr am Dienstagmorgen nur im Halbstundentakt. Denn krankheitsbedingt gab es zu wenig Personal im Stellwerk in Waiblingen. Auch die Leitstelle in Plochingen war unterbesetzt. Die Teckbahn fiel komplett aus. Dort gab es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen kommt es bei der S62 laut VVS bis zum 5. Januar zu krankheitsbedingten Fahrausfällen, so auch bei der S1 zwischen Plochingen und Herrenberg bis zum 23. Dezember.

Kritik vom VCD

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) verlangt, dass bei Personalmangel zuerst Bahnen außerhalb des Berufsverkehrs gestrichen werden sollten. Kritik übt der Verband an der Entscheidung der Bahn, die S1 bis Anfang Januar ausschließlich im Halbstundentakt fahren zu lassen.