Auf der Schönbuchbahn kommt es bis Dienstag nächster Woche zu Zugausfällen. Grund hierfür sind Corona-Krankheitsfälle bei der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft (WEG), teilte das Landratsamt am Montag in Böblingen mit. So verkehren die Züge zwischen Böblingen und Dettenhausen (Kreis Tübingen) werktags nur noch im Halbstundentakt. Der Viertelstundentakt zwischen Böblingen und Holzgerlingen (Kreis Böblingen) fällt ganztägig aus. Ab 20 Uhr verkehren die Züge unter der Woche nur noch stündlich. Am Wochenende sind laut Landratsamt bislang keine Verkehrseinschränkungen geplant.