Zoll entdeckt Schwarzarbeit bei Klinik-Neubau

Zoll-Beamte haben bei einem Klinik-Neubau in Göppingen 40 Fälle von Schwarzarbeit entdeckt. Außerdem hätten manche Firmen wohl weniger als den Mindestlohn bezahlt. Die betreffenden Arbeiter aus Osteuropa und Weißrussland seien bei acht Unternehmen beschäftigt gewesen, teilte das Hauptzollamt Ulm mit. Insgesamt seien auf der Baustelle in Göppingen fast 260 Bauarbeiter beschäftigt gewesen. Die Alb-Fils-Kliniken zeigten sich darüber verärgert, dass sich einige Firmen trotz der Verträge vermutlich nicht an die gesetzlichen Vorgaben gehalten hätten. Die Bauaufträge für den Neubau der "Klinik am Eichert" sei ordnungsgemäß ausgeschrieben und vergeben worden, hieß es bei den Kliniken.