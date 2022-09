per Mail teilen

Der ZF-Konzern mit Sitz in Friedrichshafen, nach Bosch zweitgrößter deutscher Zulieferer, setzt seit Jahren auf E-Mobilität. Nicht nur für Serienfahrzeuge, sondern auch für Rennwagen der Formel E, Nun hat ZF sein neues Rennauto in Rumänien vorgestellt - und das nicht ohne Hintergedanken: Denn händeringend sucht ZF Ingenieure für die neue Welt der Elektromobilität – und hofft darauf, in Rumänien fündig zu werden. Von dort Thomas Wagner: