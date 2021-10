Universität Stuttgart: Neubau für Quantentechnik wird eingeweiht

per Mail teilen

An der Universität Stuttgart wird am Freitag der Neubau des Zentrums für Angewandte Quantentechnologie eingeweiht. Laut Universität werden dort künftig mit modernster Spitzentechnologie neue Quantensensoren entwickelt. Der Neubau bietet Platz für 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Verschiedene Labore befinden sich in dem Neubau, unter anderem Laser-, physikalische oder biochemische Labore. Herzstück des Gebäudes ist ein gegen Schwingungen und Magnetfelder abgeschirmter Laborkubus, der laut Universität Stuttgart eine weltweit einmalige Forschungsumgebung schafft.