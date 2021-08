Die letzten noch lebenden NS-Verbrecherinnen und NS-Verbrecher sollen vor Gericht gebracht werden. Wie die zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg mitteilte, sollen im Herbst zwei Prozesse starten. In Schleswig-Holstein muss sich eine 96-jährige Frau vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Ein 100-jähriger Mann ist vor dem Landgericht Neuruppin (Brandenburg) angeklagt. Neun weitere Verdachtsfälle werden außerdem derzeit von Staatsanwaltschaften bearbeitet, heißt es bei der Ludwigsburger Zentralstelle, die derzeit selbst Vorermittlungen in sechs Fällen führt. Die Verdächtigen sollen in Konzentrationslagern gearbeitet haben. Sie sind 95 Jahre und älter. Ihnen wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Laut Zentralstelle verjährt diese nie.