Das Zentrale Impfzentrum am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart wird verkleinert. Am kommenden Sonntag findet der letzte Betriebstag in bisheriger Form statt, so das baden-württembergische Sozialministerium. Danach wird es auf die Größe von zwei Kreisimpfzentren verkleinert und noch bis Ende September so weiterbetrieben. Mobile Impfteams sollen weiter am Robert-Bosch-Krankenhaus angesiedelt bleiben.