Die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg soll langfristig ein Demokratiezentrum werden. Dafür will sich die neue grün-schwarze Landesregierung laut ihrem Koalitionsvertrag einsetzen. Konkret heißt es darin, die Zentrale Stelle soll nach Ende der Ermittlungen zur Strafverfolgung zu einem Zentrum für Dokumentation, Forschung und Begegnung werden. Ihr Ziel soll es sein, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte zu fördern. Die Stadt Ludwigsburg begrüßt das: Die Zentrale Stelle und ihre Aufklärungsarbeit seien ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt und ein nationales und internationales Vorzeigeprojekt, so Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos). Sie solle mit verlässlichen Informationen auch künftig Extremismus und Populismus entgegenwirken.