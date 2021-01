Die Stuttgarter Lehrerin und Synagogenführerin Rachel Dror ist am Dienstag 100 Jahre alt geworden. Sie ist vielen Menschen als Zeitzeugin bekannt, deren Eltern in Auschwitz ermordet wurden.

2013 war Rachel Dror zu Gast in der SWR Landesschau. SWR

Menschen in Stuttgart und der Region kennen Rachel Dror von ihren Führungen durch die Stuttgarter Synagoge. Dabei erzählt sie auch aus ihrem Leben. Rachel Dror wurde in Königsberg im damaligen Ostpreußen geboren. Ihre Mutter stammte aus einer Rabbinerfamilie. Die Reichspogromnacht erlebte Dror 1938 in Hamburg. Im April 1939 konnte sie nach Palästina auswandern. Dort erfuhr sie später, dass ihre Eltern von den Nazis in Auschwitz ermordet worden waren.

Rückkehr nach Deutschland

1948 wurde sie eine der ersten Polizistinnen im neugegründeten Staat Israel. Sie heiratete und bekam eine Tochter. Aus gesundheitlichen Gründen kam Dror 1957 nach Deutschland zurück und wurde zehn Jahre später Kunst- und Techniklehrerin an einer Sprachheilschule in Stuttgart.

Aktives Leben für die Versöhnung

Als Zeitzeugin und Führerin durch die Stuttgarter Synagoge hat Rachel Dror in den vergangenen Jahrzehnten Schülern und Erwachsenen den jüdischen Glauben und die Kultur nähergebracht. Sie war bei der Landeszentrale für politische Bildung aktiv und im Erziehungsausschuss der Israelitischen Religionsgemeinschaft.

Rachel Dror hat ihr Leben in den Dienst der Versöhnung gestellt und wurde dafür mit der Otto-Hirsch-Medaille und dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte sie als Vorbild für uns alle. Mit unendlich viel Kraft und Zuversicht habe sie einen schier unglaublichen Lebensweg gemeistert.