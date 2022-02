Zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in der Region

per Mail teilen

Das Landesgesundheitsamt meldet weiterhin hohe Zahlen bei den Corona-Werten. Auch wenn laut Sozialministerium der Höhepunkt der fünften Welle vermutlich überschritten sei, bleibt das Infektionsgeschehen weiterhin sehr hoch, auch in der Region Stuttgart. Alle Landkreise überschreiten weiterhin bei der Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 1.000. In Stuttgart liegt der Wert derzeit am höchsten - bei 1.536, gefolgt vom Rems-Murr-Kreis mit 1.480. Große Ausnahme: der Landkreis Ludwigsburg. Dort liegt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz unter 1.000, bei 768 und sinkt stetig nach unten. Insgesamt verzeichnet die Region Stuttgart zehn weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 innerhalb eines Tages.