ZDF sendet evangelische Christvesper aus Stuttgarter Johanneskirche

Das ZDF sendet am Heiligen Abend eine evangelische Christvesper aus der Johanneskirche am Stuttgarter Feuersee. Zu der Feier laden Stadtdekan Søren Schwesig und Pfarrerin Sarah Schindler ein, wie der Evangelische Kirchenkreis Stuttgart am Dienstag mitteilte. Die Christvesper wird zwischen dem 20. und 22. Dezember aufgezeichnet. Gesendet wird am Heiligen Abend eine knappe Stunde ab 19.15 Uhr. Stadtdekan Schwesig und Pfarrerin Schindler werden davon erzählen, wie der Weihnachtsglanz Menschen zusammenbringt und erfüllt. Neben der Weihnachtsgeschichte wird vom Kantor der Johanneskirche, Georg Ammon, auch zu einer musikalischen Reise eingeladen. Die Johanneskirche war vor wenigen Wochen bei einem Vandalismus-Vorfall stark verwüstet worden. Die Arbeiten an den Schäden dauern noch an.