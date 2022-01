Wieder zahlreiche "Spaziergänge" in der Region Stuttgart

Am Montagabend sind in der Region Stuttgart wieder zahlreiche Personen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. So meldet beispielsweise das Polizeipräsidium Ludwigsburg insgesamt 33 unangemeldete Protestaktionen in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg. Dabei sei es friedlich geblieben. So auch in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen), wo nach Polizeiangaben 30 bis 40 "Spaziergänger" mit Kerzen auf die Straßen gingen. Zu einer zeitgleich stattfindenden Gegendemonstration unter dem Motto "Solidarität statt Hetze" kamen rund 150 Bürger und Bürgerinnen.