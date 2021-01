In der Region Stuttgart haben sich am frühen Morgen zahlreiche kleinere Verkehrsunfälle wegen des Winterwetters ereignet. Rund 20 Unfälle mit Blechschäden meldet die Polizei im Rems-Murr-Kreis. Im Bereich Schorndorf, Waiblingen, Winnenden und Winterbach sei überfrierende Nässe in tieferen Lagen die Ursache. Auch in den Kreisen Ludwigsburg, Esslingen und Göppingen rutschten zahlreiche Autos in den Graben oder fuhren auf Vorausfahrende auf. Zuweilen wurden Menschen dabei leicht verletzt. Auch im Bereich der Stuttgarter Polizei wurden bei 15 Unfällen zwei Menschen leichtverletzt.