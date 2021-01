Die Zahl der gemeldeten Corona.-Neuinfektionen geht auch in der Region Stuttgart weiter zurück. Doch noch ist nirgendwo hier der Inzidenzwert unter 50 gesunken. 129 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt das Landesgesundheitsamt für die Zeit von Samstag auf Sonntag an - ein Drittel weniger als noch zwei Tage zuvor. Auch wurden keine Toten gemeldet, die an oder mit dem Virus verstarben. Erstmals wurde jedoch in Stuttgart die neuartige südafrikanische Virusmutation bei einem Ehepaar festgestellt. Die 7-Tages-Inzidenzwerte liegen überall in der Region unter 90. Der niedrigste Wert wurde mit 71 im Kreis Böblingen verzeichnet. Es gilt jedoch: An Wochenenden wird weniger getestet und es werden weniger Daten weitergeleitet.