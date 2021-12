Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter

Keiner der Landkreise in der Region Stuttgart überschreitet zwar derzeit den landesweitern Sieben-Tage-Inzidenzwert von 519,4, doch wurden mit 2389 Neuinfektionen erneut mehr Fälle als am Vortag vom Landesgesundheitsamt gemeldet. Auch die Zahl der Corona-Toten stieg in der Region Stuttgart erneut an, auf aktuell 13. Allein in Stuttgart, das die regional niedrigste Inzidenz aufweist, erlagen vier Menschen ihrer Covid-Erkrankung. Die Inzidenzwerte in den Kreisen Göppingen und Esslingen liegen ganz knapp unter der 500er-Marke, der des Rems-Murr-Kreises immer noch darüber. Dort gelten weiterhin nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte und nicht-Genesene. Die Ministerpräsidentenkonferenz, die am Vormittag in Stuttgart zusammenkommt, will über weitere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und eine 2G-Regelung für den Einzelhandel beraten.