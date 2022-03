Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter an

Aktuell registriert das Landesgesundheitsamt rund 6.400 neue Fälle in der Region Stuttgart. Sechs weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Allein im Landkreis Esslingen wurden mehr als 1.700 Corona-Neuinfektionen gemeldet. In Stuttgart waren es rund 1.550 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Entsprechend steigt die Sieben-Tage-Inzidenz. Am höchsten sind die Neuinfektionsraten in den Landkreisen Böblingen, Esslingen und Göppingen mit Werten zwischen 1.600 und 1.650. Wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer dürfte die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz auch in der Region aber noch deutlich höher sein.