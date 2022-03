Zahl der neuen Corona-Fälle bleibt auf hohem Niveau

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart bleibt auf einem hohen Niveau. Das gilt auch für die Inzidenzwerte. Diese sind, laut Mitteilung des Landesgesundheitsamtes, weitgehend auf dem Niveau des Vortages geblieben. Insgesamt wurden von Dienstag auf Mittwoch in der Region knapp 6.000 neue Corona-Fälle gemeldet, davon allein 1.315 im Landkreis Ludwigsburg. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Region und Land weist nach wie vor der Landkreis Ludwigsburg auf, mit einem Wert von 856, Tendenz allerdings steigend. Im Landkreis Göppingen ist der Inzidenzwert mit 1.261 aktuell am höchsten.