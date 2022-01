Zahl der Arbeitslosen nimmt im Dezember weiter ab

Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in der Region Stuttgart ist gesunken. Im Dezember waren nach Angaben der Arbeitsagenturen in der Region fast 55.000 Menschen arbeitslos gemeldet und damit etwa 1.000 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Dezember 2020 habe die Zahl außerdem um rund 14.000 abgenommen. Allgemein seien seit dem Sommer immer weniger Menschen arbeitslos gemeldet gewesen und es gebe relativ wenig Entlassungen, teilte etwa die Arbeitsagentur Stuttgart mit. In der Region ist die Arbeitslosenquote im Kreis Ludwigsburg mit 2,8 Prozent am niedrigsten, in der Stadt Stuttgart ist sie mit 5,4 Prozent dagegen am höchsten.